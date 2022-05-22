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Haberler Gündem Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2022 Karneler ne zaman alınacak?
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MEB ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2022 Karneler ne zaman alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 eğitim öğretim takvimi içerisinde okulların kapanma tarihini duyurmuştu. Okulların kapanmasına az bir süre kala öğrenciler "Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte yaz tatili başlangıç tarihi ve konuya ilişkin merak edilenler...

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2022 Karneler ne zaman alınacak?

Okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin başlangıç tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Pandemi sebebiyle bir süre yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından ikinci ara tatil 11 - 15 Nisan tarihleri aralığında yapan öğrenciler dönemin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan 2. dönem ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlamış olacak.

2022- 2023 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2022- 2023 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.

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