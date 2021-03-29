Yüz yüze eğitimin başlaması ve yurt genelinde yaşanan normalleşme süreci ile birlikte koronavirüs vaka sayısı paralel olarak yükselişe geçti. Korona vaka sayısının artması ile birlikte "Okullar tekrar kapanacak mı?" sorusu gündeme geldi

OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

Koronavivirüs vaka sayısının 29 bini aşması nedeniyle okullar tekrar kapanacak mı merak ediliyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce okulları dönem sonuna kadar açık tutacaklarını açıklamıştı.

Konuyla ilgili son durum bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası belli olacak...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Selçuk "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.

Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." dedi.