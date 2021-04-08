Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanış tarihini açıklamıştı. Ancak korona vaka sayısının artması nedeniyle okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor.

OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

Koronavivirüs vaka sayısının 49 bini aşması nedeniyle okullar tekrar kapanacak mı merak ediliyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce okulları dönem sonuna kadar açık tutacaklarını açıklamıştı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Selçuk "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.

Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." dedi.

SOSYAL MEDYADA 13 NİSAN İDDİASI

Internet aleminin kalbinin attığı Twitter'da bazı kullanıcılar "Okullar 13 Nisan'da kapanacak" iddiasında bulundu.