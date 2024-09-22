Okullara temizlik personeli alımı ne zaman? 30 bin temizlik personeli alımı olacak mı, şartları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullara temizlik personeli alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, yaptığı açıklamayla birlikte 30 bin temizlik personel alımı yapılacağını belirtti. Tekin, okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının haftada 3 gün 120 bin personel görevlendireceğini aktarmıştı. Peki Okullara temizlik personeli alımı ne zaman? 30 bin temizlik personeli alımı olacak mı, şartları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda 30 bin temizlik personeli alınacağını açıkladı. Başvuruda bulunmak isteyenler detayları sorguluyor. İşte 30 bin temizlik personeli alımı hakkında detaylar
30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şu şekilde;
"Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz. 30 bin temizlik personeli alınacak."
Buna göre; 23 Eylül Pazartesi günü 30 bin personel alımı için MEB tarafından ilan yayımlanması bekleniyor.
BAKAN TEKİN'İN AÇIKLAMALARI
Bakan Tekin şunları söyledi;
"Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi.
"30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALINACAK"
Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."