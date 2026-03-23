        Okullarda ikinci ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

        Okullarda ikinci ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
        MEB'in takvimi doğrultusunda ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihlerinde uygulandı.

        Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi olarak yaptı.

        Bakanlıkça, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla çocukların yaş gruplarına uygun olarak hikaye, şiir, bulmaca, boyama gibi pek çok çalışma ve düşünme becerilerini geliştiren etkinlikleri içeren kitaplar hazırlanmıştı. Bu kapsamda okul öncesi öğrencileri için "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi", ilkokul öğrencileri için "Arada 1 Etkinlik Kitabı" ve ortaokul öğrencileri için "İlkbahar Etkinlik Kitabı" yayımlanmıştı.

        Lise öğrencilerine yönelik ise ara tatilin ramazana denk gelmesi dolayısıyla özel içerik oluşturulmuş, öğrencilerin tatili hem verimli hem de kültürel değerlerle iç içe geçirmelerini sağlamak için ramazan temalı "Ara Tatil Rehberi" kullanıma sunulmuştu.

        İkinci ara tatilin ardından bugün ülke genelinde merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam ediyor, 18 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle dersbaşı yaptı.

        2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 26 Haziran'da tamamlanacak.

