Koronavirüs salgınında yaygınlığın hangi seviyede olduğunu tespit edebilmek için okullarda PCR testi taraması yapılacağını söyleyen Fahrettin Koca konuyla ilgili merak edilenlere cevap verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca oklullarda PCR testi taraması için pazartesi gününü işaret etti.

OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

"Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak."