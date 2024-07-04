Yeni dönem heyecan içinde bekleniyor. Okulların açılacağı tarih yaz tatiline devam eden binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Yaz tatilinin başlamasıyla gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, okullar ne zaman, hangi gün ve hangi tarihte açılıyor? Yaz tatili kaç gün sürecek, 90 gün mü? İşte MEB takvimi ile konu hakkında merak edilen güncel bilgiler...