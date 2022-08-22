Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde okulların açılış tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 17 Haziran Cuma günü kapanan okulların ne zaman açılacaağı ve okulların açılmasına kaç gün kaldığı 2022-2023 MEB takvimi ile netlik kazandı. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...