İkinci dönemin son haftasında karnelerin yanında verilecek başarı belgeleri kadar merak edilen bu durum, öğrenciler kadar velileri de yakından ilgilendiriyor. Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle evlatlarının dışarı çıkmasını istemeyen yüz binlerce vatandaş, son hafta yoklamasının önemini sorguluyor.



Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı önemini korurken, öğrencilerin konuyu detaylı araştırması ise hız kesmiyor.