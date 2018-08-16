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Okyanus yüzeyindeki sıcaklık artıyor

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, okyanus yüzeyi sıcaklığının son yüzyılın en üst seviyesine çıktığı tespit edildi

16.08.2018 - 00:18 | Güncelleme: AA

ABD San Diego sahilinde inceleme yapan bilim insanları, 1916 yılından beri günlük ölçümleri yapılan deniz suyu sıcaklığında ağustos başında 26,5 santigrat ile en yüksek seviyeyi tespit ettiklerini duyurdu.

Uydu verilerinin yanında gemi ve şamandıralarla deniz yüzeyinde yapılan ölçümler sonucu, 1982-2016 arasında deniz sıcaklık dalgalarının iki kat arttığı ortaya kondu. Dünya'nın ısınmasıyla bunun daha genel ve şiddetli hale geleceği ve uzun vadede aşırı ısınmanın okyanuslardaki hayata zarar vereceği kaydedildi.

Birçok deniz canlısının, karadakilere kıyasla çok dar bir sıcaklık aralığında hayatta kalabilecek şekilde yaşadığı, artan küresel ısınmanın sonucunun çok yıkıcı olabileceği vurgulandı.

İskoçya Deniz Enstitüsü çevre bilimcisi Michael Burrows, ıstakoz gibi bazı hayvanların ısınmaya uyum sağlayabileceğini ancak mercan kayalığı ve yosun örtüsünün ve bunlara bağımlı yaşayan deniz canlılarının "gerçek bir tehlike altında" olacağını belirtti.

Queensland Üniversitesi deniz biyoloğu Hoegh Gudlberg, her 4 balıktan birinin mercan kayalıkları içinde veya etrafında yaşadığını ifade ederek "Okyanustaki canlı çeşitliliğinin büyük bir kısmı okyanus tabanının oldukça küçük bir miktarına bağlıdır." dedi.

Scripps Okyanus Bilimi Enstitüsünden Art Miller, "Karada sıcaklık dalgaları olduğu gibi, okyanusta da var. Defalarca sıcaklık rekoru kırdık. Bu şaşırtıcı değil ama şoke edici." dedi.

Miller, okyanus yüzeyindeki ısınmadan dolayı sirkülasyondaki değişimlerin mikroskobik bitki çoğalmasını olumsuz etkileyeceğine, dolayısıyla deniz ürünleri ağının temelini oluşturan küçük organizmaları azaltacağına dikkati çekti.

 

 

 

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