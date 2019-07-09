Olağanüstü sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

OLAĞANÜSTÜ MÜ, OLAĞAN ÜSTÜ MÜ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, olağanüstü şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Olağan üstü yazımı ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "olağanüstü"dür.

OLAĞANÜSTÜ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre olağanüstü kelimesi; alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade, beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan anlamlarını taşımaktadır.