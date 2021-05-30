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HaberlerGündem3. SayfaOlay kadının cezası açıklandı! - Haberler
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Kahramanmaraş'ta maske takmamak için olay çıkaran kadının cezası açıklandı!

Kahramanmaraş'ta maske takmamak için üst üste olay çıkaran Gülcan Ç. (28) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kentte, maske takması için kendisini uyaran polislere mukavemette bulunup, güzellik merkezi ve halk otobüsünde çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç.,, bir çay bahçesinde taşkınlık çıkardığı için kendisini uyaran kişiyi tehdit ettiği için yargılandığı davada 3 ay 22 gün, hakaret ve kasten yaralama suçundan da 3 bin 260 lira adli para cezasına çarptırıldı

Olay kadının cezası açıklandı! - Haberler
Olay kadının cezası açıklandı!
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DHA

Olay, 16 Şubat 2020'de merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamu kurumunda memur olan Gülcan Ç., çay bahçesinde oturduğu masanın sandalyesini devirdi.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine garsonlar kadını uyardı. Gülcan Ç., kendisini uyaran garsonlardan Yaşar Yıldız'a hakaret edip tokat attı, ardından da masadaki küllüğü, peçeteliği ve su şişesini Yıldız'ın kafasına fırlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Gülcan Ç.'yi gözaltına alırken, Yaşar Yıldız da hastaneden aldığı raporla karakola giderek kadın hakkında şikâyetçi oldu. Soruşturma sonunda Gülcan Ç., hakkında tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından dava açıldı.

7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Gülcan Ç'., hakaret ve kasten yaralama suçlarından 168 gün hapis cezasına çarptırıldı, bu ceza 3 bin 260 lira adli para cezasına dönüştürüldü. Mahkeme Gülcan Ç.'yi ayrıca tehdit suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezasına çaptırdı.

ÇIKARDIĞI OLAYLARLA TÜRKİYE GÜNDEMİNDE

Öte yandan Gülcan Ç., ceza almasına neden olan bu olaydan sonra çıkardığı başka olaylarla da sık sık Türkiye gündemine geldi. Gülcan Ç., 10 Aralık 2020'de Trabzon Bulvarı'nda maskesiz dolaşırken kendisini uyaran polislere tepki gösterip maske takmamış, bunun üzerine kimlik isteyen polislere de "Artistliğiniz kime ya' diyerek zorluk çıkarmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" diyerek polisleri tehdit eden Gülcan Ç'ye maske takmadığı için 900 lira idari para cezası yazılarak polise mukavemet suçundan hakkında adli işlem yapılmıştı.

GÜZELLİK MERKEZİ İLE HALK OTOBÜSÜNDE DE OLAY ÇIKARDI

Gülcan Ç., 12 Ocak 2021'de de Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine maskesiz girdi. Çalışanların uyarısı üzerine maskesini takıp çenesinin altına indiren Gülcan Ç., tekrar uyarılması üzerine "Takmıyorum, siz kimsiniz. Bir kere ceza yedim ikinciyi yazmaları sıkar" diyerek çalışanların üzerine yürüyüp olay çıkardı. İhbar üzerine gelen polislerin dışarı çıkardığı Gülcan Ç., güzellik merkezinin camlarını yumruklamış, şikâyet üzerine gözaltına alınarak karakola götürülmüştü. Gülcan Ç., son olarak 3 Şubat 2021'de bir halk otobüsüne maskesiz binmiş, kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışmıştı.

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