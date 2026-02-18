Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürdü, kontrol etmeye gitti! | Son dakika haberleri

        Öldürdü, kontrol etmeye gitti!

        İstanbul Bayrampaşa'da yeşil alanda cansız bedeni bulunan cezaevi firarisi Mehmet Gür'ü, 'ceset buldum' ihbarını yapan kişinin öldürdüğü ortaya çıktı. Sık sık olay yerini kontrol etmeye gittiği belirlenen zanlının, kimsenin cesedi bulamaması üzerine polise ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 16:37 Güncelleme: 18.02.2026 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öldürdü, kontrol etmeye gitti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bayrampaşa'da Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda cansız bedeni bulunan cezaevi firarisi Mehmet Gür (60)'ü, 'ceset buldum' ihbarını yapan kişinin öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince izlenen güvelik kamerası görüntülerinde sık sık olay yerini kontrol etmeye gittiği belirlenen Umut O.'nun kimsenin cesedi bulamaması üzerine polise ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Umut O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Olay, 10 Şubat saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen kişiler yeşillik alanda erkek cesedi olduğunu fark edip ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında cesedin yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu değerlendirildi. Polis, çalışmaların devamında ise ölen kişinin firari hükümlü Mehmet Gür olduğu tespit etti.

        CESEDİ ATTIĞI YERİ SIK SIK KONTROL ETMİŞ

        Polisin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda cesedin bulunduğu alan ve çevresinde bulunan çok sayıda güvelik kamerası izlendi. Teknik takibin ardından bir kişinin cesedin bulunduğu alana sık sık geldiği ve kontrol ettikten sonra ayrıldığı görüldü. Görüntülerdeki kişinin kimliğini tespit eden polis, şüphelinin 'ceset buldum' ihbarını yapan Umut O. olduğunu belirledi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Kısa sürede yakalanan Umut O.'nun emniyetteki ifadesinde cesedi yol kenarına bıraktıktan sonra kontrole sık sık kontrole gittiğini ve kimsenin görmemesi üzerine ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi. 15 suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Apartmanda büyü paniği, karanlıkta gelip idrar ve toz döktüler

        Kayseri'de bir apartmanın giriş kapısı ve bina içi koridorlarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen şüpheli maddeler paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri; büyü yapıldığı düşüncesiyle paniğe kapıldı. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"