        Öldürdüler, yaktılar, parçaladılar! | Son dakika haberleri

        Öldürdüler, yaktılar, parçaladılar!

        Çorum'da cesedi parçalanmış halde bulunan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Zanlının, yaşlı adamı bağ evinde öldürdükten sonra üzerine benzin döküp yaktığı ve ardından cesedi parçalayıp dere yatağına attığını itiraf ettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 00:05 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:05
        Öldürdüler, yaktılar, parçaladılar!
        İHA'nın haberine göre; Çorum'da 6 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra, parçalanmış cesedi dere yatağında bulunan 76 yaşında Ali Osman Kaya'nın ölümüyle ilgili, Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde gözaltına alınan Ali Osman Kaya'nın komşusu A.F.K.'nin ardından, ağabeyi A.K., babası Y.K. ve akrabası H.A. da gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri süren A.F.K.'nin ifadesinde, "küfür sebebiyle tartıştıkları Kaya'yı birlikte gittikleri bağ evinde tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra, cesedini benzin döküp yaktığını ve parçalara ayırdığını söylediği öğrenildi. A.F.K.'nin cesedin bulunmaması için ormanlık alandaki dere yatağına attığını söylediği belirtildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

