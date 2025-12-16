Öldüresiye dövüp kulağını ısırarak koparttılar!

Elazığ'da olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü 4 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle M.A.'ya saldırdı. 4 kişi tekme ve yumrukla M.A.'yı dakikalarca darp etti.

KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI

İHA'daki habere göre bu sırada bir saldırgan, üzerine çıktığı M.A.'nın kulağını ısırarak kopardı. Çevredekilerin araya girmesi ve polis ekiplerinin gelmesi ile darp edilen kişi kurtarıldı.

POLİS KOPAN KULAĞI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaralı M.A. hastaneye kaldırılırken, kopan kulak ise polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi.

SALDIRGANLARDAN 3'Ü TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 saldırgan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Bir şüphelinin ise arandığı bildirdi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olayın yaşandığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.A.'nın saldırıya uğradığı, yere düştüğü ve darp edilmeye devam edildiği görüldü.