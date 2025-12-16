Habertürk
        Öldüresiye dövüp kulağını ısırarak koparttılar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Öldüresiye dövüp kulağını ısırarak koparttılar!

        Elazığ'da 4 kişi, bir kişiyi, tekme ve yumruklarla dakikalarca darp etti. Saldırganlardan biri dövdükleri kişinin kulağını ısırarak koparırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kopan kulağın polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:58 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:01
        Öldüresiye dövüp kulağını ısırarak koparttılar!
        Elazığ'da olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü 4 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle M.A.'ya saldırdı. 4 kişi tekme ve yumrukla M.A.'yı dakikalarca darp etti.

        KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI

        İHA'daki habere göre bu sırada bir saldırgan, üzerine çıktığı M.A.'nın kulağını ısırarak kopardı. Çevredekilerin araya girmesi ve polis ekiplerinin gelmesi ile darp edilen kişi kurtarıldı.

        POLİS KOPAN KULAĞI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

        Yaralı M.A. hastaneye kaldırılırken, kopan kulak ise polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi.

        SALDIRGANLARDAN 3'Ü TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan 3 saldırgan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Bir şüphelinin ise arandığı bildirdi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olayın yaşandığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.A.'nın saldırıya uğradığı, yere düştüğü ve darp edilmeye devam edildiği görüldü.

        #Elazığ
        #Son dakika haberler
