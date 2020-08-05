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Öldürme Arzusu oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu filmi konusu nedir?

Star TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Bruce Willis ve Vincent D'Onofrio gibi oyuncuların yer aldığı Öldürme Arzusu filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Öldürme Arzusu

Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon, dram ve suç dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Öldürme Arzusu filmine dair detaylar...

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir.

Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI KİMLER?

Öldürme Arzusu, 1972’de Brian Garfield’ın yazdığı romandan 1974’te ilk kez sinemaya uyarlanan Death Wish filminin yeniden çevrimi olarak 2018 yılında çekildi.

Filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Dean Norris, Elisabeth Shue ve Camila Morrone yer alıyor.

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