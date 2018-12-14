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Öldürme ihtimali var ama onlar yemekten vazgeçmiyor

14.12.2018 - 10:46 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Mısırlılar fesik adı verilen mayalı ve ağır kokulu balık yemeğini çok seviyor. Ancak bu geleneksel yemek iyi hazırlanmadığı takdirde gıda zehirlenmesine ve ölüme yol açabiliyor

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    Dünyanın en ince ustalığını gerektiren yemeklerinden Fesik, doğru koşullarda hazırlanmazsa gıda zehirlenmesine hatta ölüme bile sebebiyet verebiliyor.

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    Mısır ülkesine ait bu yemeği bu kadar özel kılan unsur ise gelenekselliğinin yanı sıra, yaklaşık 45 günde hazırlanması...

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    Tuz ile ovalanıp bekletilen, ağır kokulu, mayalı tekir balığı olan fesiğin tarifi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Mısırlıların yemekten vazgeçemediği bu lezzete bayılan kişi sayısı bir hayli fazla...

     

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    Balık yemeğinin geçmişi firavunlar dönemine kadar gidiyor. 

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    Güneşte kurutulan tekir balığının 45 gün boyunca tuzlu suda kalması sonucu oluşan bu geleneksel yemek yanlış hazırlandığında her ne kadar tehlikeli olsa da yerlilere göre oldukça lezzetli.

     

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    Bu özel balık, kepekli undan yapılan ve kalınlığı pide ile yufka ekmeği arasında olan baladi ekmeği, zeytinyağı, limon ve soğanla servis ediliyor.

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    İşte fesik yemeğinin yapım aşaması ve bu tehlikeli yemekten kareler...

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