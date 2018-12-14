Öldürme ihtimali var ama onlar yemekten vazgeçmiyor

Mısırlılar fesik adı verilen mayalı ve ağır kokulu balık yemeğini çok seviyor. Ancak bu geleneksel yemek iyi hazırlanmadığı takdirde gıda zehirlenmesine ve ölüme yol açabiliyor