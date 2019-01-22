Öldürülme korkusuyla sokağa çıkamıyorlar

Şanlıurfa'da 2011 yılında yaşanan olayda Burhan ve Salih Arslan adlı kardeşler, tarlalarında bulunan kuyu nedeniyle tartıştı. Ancak kardeşlerin tartışması ailelerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Burhan Arslan, kavga sırasında ilk anda kimin ateşlediği tespit edilemeyen tabancadan çıkan kurşunla vurularak, öldürüldü. Olaydan sonra gözaltına alınan Salih Arslan, tutuklandı. Oğlu Reşat Arslan ile birlikte yargılandığı davada olaydan 5 yıl sonra yani 2016 yılında mahkemece 'suçu sabit görülmediği' gerekçesiyle tahliye edildi. Salih Arslan, cezaevinden çıktıktan 22 gün sonra ise öldürülen kardeşi Burhan Arslan'ın zihinsel engelli oğlu Nihat Arslan tarafından öldürüldü.



KATİLİ YEĞENİ ÇIKTI



DHA'nın haberine göre, ikinci cinayet ile ilgili kovuşturma devam ederken Burhan Arslan'ın öldürüldüğü ilk cinayet davasını Şanlıurfa 1'in Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Kasım 2018 tarihinde karara bağladı. Mahkeme, Salih Arslan'ın oğlu Reşat Arslan'ı amcası Burhan Arslan'ı öldürdüğüne kanaat getirerek, ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, duruşmalara katılmayan tutuksuz sanık Reşat Arslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.





Kararın üzerinde geçen 2 aya rağmen Reşat Arslan yakalanamadı. Burhan Arslan'ın eşi Hanım Arslan ise eşinin yeğeni firari Reşat Arslan tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü. Katil zanlısının, tanıdıkları aracılığıyla ya da sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşarak, tehditler savurduğunu iddia eden Hanım Arslan, "Reşat Arslan İzmir'de sahte kimlikle yaşıyor. Tehditlerin nedeniyle öldürülme korkusu yaşıyoruz. Yakınları da bizi tehdit ediyor. Para teklif edip, ifademizi değiştirmemizi istiyorlar. Kızlarımı Kobani'ye kaçırmakla tehdit ediyorlar. Reşat Arslan'ın yakalanmasını istiyorum. Korku içinde yaşıyoruz, bir aydır işe gitmiyoruz. Adalet bekliyorum" dedi.