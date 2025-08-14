Ole Gunnar Solskjaer: Gelişmemiz lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 3-2'lik St. Patrick's maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayan Norveçli teknik adam, sonuçtan memnun olduğunu ancak oyundan mutlu olmadığını ifade etti.

MS | 🇹🇷 Beşiktaş 3 🆚 2 St. Patrick's 🇮🇪 #UECL 🎙️ Ole Gunnar Solskjær: Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz. pic.twitter.com/Kz98yMNfoA

Solskjaer maçla ilgili olarak şunları söyledi:

"Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum ancak gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz."

"DAHA HIZLI OYNAMALIYIZ DEDİM"

2-1 mağlup tamamladıkları ilk yarının ardından oyuncularıyla soyunma odasında yaptığı konuşmadan bahseden Solskjaer, "Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik." dedi.

Deneyimli teknik adam, oyuna girdikten 1 dakika sonra sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu hakkında ise, "Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı." ifadesini kullandı.

"TESİSTE EL SIKMAYI YASAKLADIK"

Al Musrati'nin kadroda olmamasına da değinen tecrübeli teknik adam, "Bugün yedek kulübemde Kartal, Salih ve Amir vardı. Ben de kararımı diğer pozisyonlardan oyuncuları yedek kulübesine koymak üzere verdim. Ayrıca Al Musrati hastaydı. Geçen hafta İrlanda'ya bu yüzden gelmedi. Tesiste bir ishal salgını olduğunu söyleyebilirim. Rashica da maçı kaçırmıştı. Umarım bu artık bitmiştir. Tesiste el sıkmayı yasakladık. Herkes yumrukla selamlaşıyor." ifadelerini kullandı.