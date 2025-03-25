Ole Gunnar Solskjaer'in ilk derbi heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Galatasaray'ı konuk edecek.

Ligde şampiyonluğun uzağında kalan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına gitmek için Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefinin yanı sıra ilk 4’teki yerini de sağlamlaştırmak istiyor. Kartal, bu bağlamda Galatasaray maçına galibiyet parolasıyla çıkacak.