Oleksandria - Desna maçı istatistikleri

Oleksandria ve Desna, 04 Kasım 2018 Pazar günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Oleksandria 26 puanla 3. sırada, Desna 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Oleksandria son 2 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. Desna son 2 mücadelede 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 502 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oleksandria kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Desna sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Oleksandria önceki hafta Helios mücadelesinde 1-3 kazandı.

Desna, Sumy karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Oleksandria, evinde 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 5 gol yedi.

Desna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Desna, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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