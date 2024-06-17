Olga Peretyatko Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda

Kariyerine Plácido Domingo’nun düzenlediği Operalia Yarışması’nı kazanarak başlayan, Metropolitan Opera, La Scala ve Covent Garden gibi önemli opera evlerinde ve Salzburg, Baden-Baden ve Aix-en-Provence gibi prestijli festivallerde performans sergileyen Olga Peretyatko, 22 Haziran’da İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

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Peretyatko, kariyeri boyunca Robert Lepage’in yönettiği Stravinsky’nin “Bülbül” eserinin beğenilen prodüksiyonu, Dmitri Tcherniakov’un provokatif “Çar’ın Gelini” yorumunda ve Daniel Barenboim yönetiminde Bizet’nin “İnci Avcıları” eserindeki başrol olan Leïla rolünde büyük başarı kazandı. 2015 ECHO Klassik ve 2018 OPUS Klassik ödüllerine sahip olan sanatçı, dünyanın farklı ülkelerinden seçilmiş 23 ninniyi içeren “Songs for Maya” albümüyle de beğeni topladı.

600 Bin Kişiye Canlı Konser Olga Peretyatko’nun 2014’te Bastille Günü kutlamaları için Eyfel Kulesi altında 600 bin kişilik canlı izleyici kitlesi ve milyonlarca uluslararası TV izleyicisi önünde sergilediği performans unutulmaz konserler arasına girdi. Yıldızlı Bir Repertuvar Orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın Peretyatko’a eşlik edeceği konserde, P. I. Tchaikovsky'nin Napolyon Savaşları'nı anan güçlü ve dramatik "1812 Uvertürü Op. 49" eseri yer alıyor. V. Bellini'nin opera tarihinin en ünlü soprano aryalarından biri olan "Norma – Norma’nın Aryası 'Casta Diva'", R. Wagner'in dramatik ve duygusal yoğunluğunu yansıtan "Tristan ve Isolde Liebestod" ve "Sicilya Vesperleri – Elena’nın Aryası 'Merce dilette amici'" eserleri de bu gecede seslendirilecek. Ayrıca, G. Verdi'nin melodik dehasını sergileyen "Il Trovatore - Leonora’nın aryası 'Tacea la notte placida ... Di tale amor che dirsi'", C. M. von Weber'in Alman romantik operasının temel taşlarından biri olan "Der Freischütz Uvertürü, op. 77" de repertuvarda yer alıyor.

Konserin ikinci yarısında, S. Rachmaninov’un lirik ve duygusal tarzını yansıtan zarif parçalar "Ne poy, krasavitsa" op. 4/4 ve "Zdyes khorosho" op. 21/7, A. Dvořák’ın Çek halk müziğinden esinlenmiş coşkulu ve ritmik dans parçası "Slav Dansları Do Majör, op. 46 no. 1", ve Rachmaninov’un kelimesiz bir arya olarak duygusal yoğunluk sunan "Vocaliz" op. 34/14 dinleyicilerle buluşacak. G. Bizet’nin egzotik ve lirik melodilerini içeren "İnci Avcıları - Léïla’nın Aryası 'Me voilà seule ... Comme autrefois'", E. Elgar’ın İngiliz müziğinin en tanınmış marşlarından biri olan "Pomp and Circumstance, op. 39: March No. 1", ve Bizet’nin operatik yeteneğini sergileyen duygusal aryaları "Bolero No.3" ve "Vasco da Gama - 'La Marguerite a fermé sa corolle... Ouvre ton Coeur'" da programda yer alıyor. C. Gounod’nun zarif ve lirik melodik stilini yansıtan "Romeo ve Juliet - Juliet’in Aryası 'Ah! Je veux vivre dans le rêve' F-Dur" ile gece tamamlanacak.