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Haberler Futbol Fransa Olimpik Lyon - Marsilya: 1-2 (MAÇ SONUCU) | Cengiz Ünder attı, Marsilya kazandı!
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Olimpik Lyon - Marsilya: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etti

Olimpik Lyon - Marsilya: 1-2 (MAÇ SONUCU) | Cengiz Ünder attı, Marsilya kazandı!
AA

Ligde 32. haftanın kapanış karşılaşmasında, bu sezon zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, orta sıralarda yer alan Olimpik Lyon'a konuk oldu.

Konuk ekip, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 44. dakikada fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Olimpik Lyon, 68. dakikada Alexandre Lacazette'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Olimpik Marsilya, 90+2. dakikada Malo Gusto'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, puanını 67'ye çıkaran Olimpik Marsilya, lider Paris Saint-Germain'in 8 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Olimpik Lyon ise 50 puanla 7. sırada kaldı.

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