2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, Tokyo'dan İstanbul'a döner dönmez "Ebru Akel ve Murat Güloğlu ile Bu Sabah"a konuştu. Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu, yaşanan zor günlerde Türkiye'nin yüzünü güldürmeyi başardı. İstanbul Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılanan Mete, tarihi zaferle ilgili Bu Sabah muhabiri Mustafa Mandev'e konuştu.

Madalyayı Türkiye Okçuluk Federasyonu olarak kazandıklarını belirten milli okçu Mete Gazoz, "Çok mutluyum, çok mutluyuz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumda, bu orman yangınları sırasında herkesin suratında en azından iki saatlik, üç saatlik, belki bir günlük bir gülümseme verdiysem, içlerine birazcık su serptiysem daha da mutlu olurum." sözleriyle duygularını ifade etti.

Öte yandan Gazoz ailesi de Mandev'in sorularını yanıtladı. Yaşadıkları sevinci ve gururu dile getiren aile, final karşılaşmasını büyük bir heyecanla izlediklerini söyledi.

Baba Metin Gazoz, "125 yıllık bir olimpiyat tarihi serüveninde ilk madalyamız ve bunu altın madalyayla taçlandırmış olmamız hem camiamız için hem Türkiye Okçuluk Federasyonu için, bu spora gönül veren sporcular, Türkiye'deki bütün sporcular için büyük bir örnek teşkil ediyor" sözleriyle bu tarihi zaferle ilgili düşüncelerini paylaştı.

"VERDİĞİM SÖZÜ TUTMANIN MUTLULUĞU VAR!"

2016 yılında sosyal medyada paylaştığı bir yazıda altın madalyayı kazanacağına dair söz veren Mete Gazoz, sözünü tutabildiği için ayrı bir mutluluk yaşadığını belirtti. Duygularını tarif edecek kelime bulamayan şampiyon Mete Gazoz, herkesin çok konuştuğu meşhur zafer işaretiyle sözlerini sonlandırdı.