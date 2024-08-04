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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Olimpiyat'ta bakteri krizi! Belçikalı Claire Michel yarışamayacak - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Olimpiyat'ta bakteri krizi! Belçikalı Claire Michel yarışamayacak

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları triatlon branşında mücadele eden Belçikalı sporcu Claire Michel, yarın yapılacak karışık bayrak yarışında yer alamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 22:04 Güncelleme: 04.08.2024 - 22:04
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        Olimpiyat'ta bakteri krizi!
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        Belçika Olimpiyat Komitesinin yaptığı açıklamada, sporcuya E.Coli (Koli basili) adı verilen bakterinin bulaştığı ve bu sebeple müsabakaya çıkamayacağı belirtildi.

        Claire Michel'in yarışlarda yer alamayacak olması sebebiyle takım halinde yarışamayacaklarının da bildirildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Claire Michel, bakteri sebebiyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Sporcuların koşullarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için bu bir ders niteliğinde. Antrenman günlerinin, izin günlerinin ve yarışma günlerinin bundan sonra daha iyi planlanması ve organize edilmesi gerekiyor."

        SEN NEHRİ'NDEKİ ANTRENMANLAR İPTAL EDİLDİ

        Triatlon branşında erkekler ve kadınlarda önceden yapılan planlama doğrultusunda 30 ve 31 Temmuz'da, antrenmanlar ise 28 ve 29 Temmuz'da gerçekleştirildi.

        Sen Nehri'nde yaşanan bakteri yoğunluğu sebebiyle antrenmanlar ve 30 Temmuz'da yapılması düşünülen yarışlar iptal edilmişti.

        Yarın yapılacak karışık bayrak yarışları öncesinde de Sen Nehri'nde yapılan su analizleri sonrasında dün ve bugün gerçekleştirilmesi planlanan antrenmanlar da yapılamamıştı.

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