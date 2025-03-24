Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Olimpos safranı biyokaçakçıların hedefinde

        Olimpos safranı biyokaçakçıların hedefinde

        Antalya'da sadece Beydağları Sahil Milli Parkı'nda yetişen endemik bitki türü Olimpos safranı, biyokaçakçıların hedefi haline geldi. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Gökhan Deniz, gösterişli çiçekleriyle dikkati çeken bu nadir bitkinin yurt dışındaki koleksiyonerlere satıldığını belirterek, korunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyada sadece o bölgemizde! Kaçakçıların hedefinde
        ABONE OL

        Antalya'da endemik bir tür olarak yetişen Olimpos safranı, biyokaçakçılar tarafından hedef alınıyor. AÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Deniz, bitkinin yalnızca Olimpos Beydağları Milli Parkı'nda yetiştiğini belirterek, korunması gerektiğini vurguladı.

        Prof. Dr. Gökhan Deniz, Olimpos safranının dünya üzerinde sadece Beydağları Sahil Milli Parkı'nda görülen çok lokal bir tür olduğunu belirtti. Toprak altında yumrulu rizomu bulunan bu endemik bitkinin, sonbahar döneminde çiçek açtığını ve ilkbaharda meyve verdiğini söyleyen Prof. Dr. Deniz, "Bu bitki, gösterişli çiçekleri nedeniyle kaçakçılar tarafından hedef alınıyor. Olimpos safranı, biyokaçakçılar tarafından topraktan sökülerek yurt dışındaki koleksiyonerlere satılıyor" dedi.

        REKLAM

        Prof. Dr. Deniz, endemik türlerin korunması gerektiğini belirterek, Olimpos safranının da biyokaçakçılar için önemli hedef olduğunu söyledi. Türkiye'de yalnızca belirli hassas ekosistemlerde yetişebilen bitkilerin doğadan izinsiz toplanmasının yasalarla engellendiğini ifade eden Deniz, biyokaçakçılığın önlenmesi için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

        Prof. Dr. Deniz, "Biz doğaseverler olarak bu türleri farklı ortamlarda yetiştirmek istesek bile, ekolojik koşullar nedeniyle bu mümkün olmuyor. Olimpos safranı da sadece belirli iklim ve topografya şartlarında varlığını sürdürebiliyor. Fakat biyokaçakçılıkta bu bitki türü, önemli bir hedef haline gelmiş durumda" diye konuştu.

        TEK YUMRU 20 STERLİN

        Biyokaçakçılık yapan kişilerin, Olimpos safranını yurt dışındaki çiçek koleksiyonerlerine sattığını belirten Prof. Dr. Deniz, "Geçmişte bir tane yumrunun 20 sterline yani yaklaşık 900 TL'ye satıldığını biliyoruz. Şu anda bu kaçakçılık büyük ölçüde durduruldu ancak tehdit hala devam ediyor" dedi.

        Biyokaçakçılığın önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve milli park yetkililerinin çalışmalar yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Deniz, "Bu türlerin doğadan alınarak ticarete konu edilmesi ekosisteme büyük zarar veriyor. Genetik mirasımızı korumak için hepimizin bilinçli olması gerekiyor" diye konuştu.

        Olimpos safranını koparmanın cezasının ise 557 bin 212 TL olduğu bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Olimpos safranı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!
        'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!