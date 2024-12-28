Olivia Hussey, hayata veda etti
1968 yapımı 'Romeo ve Juliet' filminin yıldızı Olivia Hussey, 73 yaşında hayatını kaybetti
William Shakespeare'in eseri 'Romeo ve Juliet'in sinemaya uyarlamalarından birinde 'Juliet' rolüyle kamera karşına geçen Olivia Hussey, yaşamını yitirdi.
Olivia Hussey'in ölümünü ailesi duyurdu. İngiliz oyuncunun, 27 Aralık'ta evinde hayata veda ettiği belirtildi. Film yapımcısı Marc Huestis, Hussey'in kanser nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.
ROL ARKADAŞIYLA DAVA AÇMIŞTI
2022'de Olivia Hussey ile rol arkadaşı Leonard Whiting, yapımcı Franco Zeffirelli'nin 'Romeo ve Juliet'te onları bilgileri olmadan çıplak sahnelerini çektiğini iddia ederek Paramount Pictures'a dava açmıştı.
Olivia Hussey film çekildiğinde 15, Whiting ise 16 yaşındaydı. İkili, 500 milyon dolar tazminat talep etmişti.
Mahkeme, 1968 tarihli Romeo ve Juliet filmindeki çıplak sahnelerin 'çocuklara yönelik taciz içermediği' sonucuna vararak, yapımcı şirket Paramount'un davayı düşürme teklifini kabul etmişti.
FİLM İKİ OSCAR KAZANDI
'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dâhil olmak üzere dört Akademi Ödülü'ne aday gösterilen tartışmalı film, 'En İyi Görüntü Yönetmenliği' ve 'Kostüm Tasarımı! Oscar'larını kazandı.