Olivia Munn: Doğum sonrası depresyon kanserle mücadeleden daha zordu

Olivia Munn, iki taraflı meme kanserini yenmek için iki yılda beş ameliyat olduğunu geçen yıl açıklamıştı. Zorlu bir tedavi süreci gerçirmesine rağmen, ünlü oyuncu, doğum sonrası depresyonun kanser tedavisinden daha zor olduğunu söyledi. 2021 yılında oğlu Malcolm Hiệp Mulaney'i dünyaya getiren Munn, doğum sonrası depresyonla mücadelesinin daha kötü olduğunu itiraf etti.

44 yaşındaki oyuncu, üç emzirme koçu tutmasına rağmen anne sütü üretemediğinde kaygısının tavan yaptığını ve hamilelik kilolarından kurtulmak için çabalarken üzerine hiçbir şeyin uymadığını söyledi.

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Olivia Munn, 2021'de oğlu Malcolm'u dünyaya getirdi

Verdiği röportajda, "Emzirmeyi hemen bıraktığınızda hormonlarınız düşer ve doğum sonrası kasırga gibi gelebilir" diyen Munn, "Bunların hiçbirini fark etmedim ve kimseye bundan bahsetmedim. Sonra sanki bir uçurumdan düşmüşüm gibiydi ve sadece düşüyordum, düşüyordum, düşüyordum, düşüyordum. Kanserle mücadele etmekten daha zordu" ifadesini kullandı.

Olivia Munn, eşi John Mulaney ve taşıyıcı anneden doğan kızı Méi June