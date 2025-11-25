Olivia Yacé ve Brigitta Schaback, ünvanlarını bıraktı

Miss Universe 2025, art arda gelen istifalar ve jüri krizleri nedeniyle büyük tartışmaların gölgesinde sona erdi. Meksikalı Fátima Bosch’un birinciliği ve Türkiye temsilcisi Ceren Arslan’ın finale kalamaması, yarışmanın hemen ardından şeffaflık iddialarını yeniden alevlendirdi. Uluslararası temsilcilerin ünvanlarını bırakması ise gözleri Miss Universe organizasyonunda yaşanan krizlere çevirdi.

Yarışmada ilk beşe giren Fildişi Sahilli güzellik kraliçesi Olivia Yacé, finalden günler sonra Afrika, Okyanusya ve Miss Universe Komitesi ile tüm resmi bağlarını sona erdirdiğini açıkladı. Benzer bir adım da Estonya temsilcisi Brigitta Schaback’tan geldi; Schaback, yarışma sonrası Miss Universe Estonia ünvanını bıraktığını duyurdu.

Brigitta Schaback ile Olivia Yacé

Brigitta Schaback ile Olivia Yacé

REKLAM

"DEĞERLERİME SADIK KALMALIYIM"

Olivia Yacé, Instagram hesabından yaptığı uzun açıklamada; yarışmanın kendisine önemli deneyimler kazandırdığını ancak kişisel değerlerinin bu yola devam etmesine izin vermediğini belirtti. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Fildişi Sahili temsilcisi olarak Bangkok'taki Miss Universe 2025 yarışmasında, zorluklara rağmen harika şeyler başarabileceğimizi ilk elden deneyimledim. Ancak bu yolda devam etmek için, bana rehberlik eden en güçlü sütunlar olan değerlerime sadık kalmalıyım: saygı, itibar, mükemmeliyet ve eşit fırsat. Derin bir minnet ve saygı dolu bir kalp ile, Miss Universe Africa and Oceania ünvanından ve Miss Universe Komitesi ile gelecekteki herhangi bir bağlantımdan istifa ettiğimi bu vesileyle duyuruyorum.

"YOL GÖSTERİCİ İLKELERİME SIKI SIKIYA BAĞLI KALMALIYIM" Bir elçi ve güzellik kraliçesi olarak yolculuğum boyunca, adanmışlık, yılmazlık, disiplin ve kararlılıkla hizmet ettim. Ancak, potansiyelime tam olarak ulaşmak için, mükemmelliğe giden yolu açan değerlerime ve yol gösterici ilkelerime sıkı sıkıya bağlı kalmalıyım. Sahnede de belirttiğim gibi, en büyük dileğim, yeni nesil, özellikle de genç kızlar için bir rol model olmaktır. Onları sınırlarını zorlamaya, ait olmadıklarını düşündükleri odalara güvenle girmeye ve kimliklerini gururla benimsemeye teşvik ediyorum. Bugünkü kararıma rehberlik eden şey, pozitif bir etki yaratma taahhüdümdür. Miss Universe Africa and Oceania'nın bu kısıtlanmış rolünden ayrılmak, kendimi değer verdiğim değerleri savunmaya tamamen adamamı sağlayacak. REKLAM "BİZİ TAKİP EDECEK KARDEŞLERİMİZ İÇİN YOLU AÇALIM"