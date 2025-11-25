Olivia Yacé ve Brigitta Schaback, ünvanlarını bıraktı
Miss Universe 2025, jüri krizleri, skandallar ve art arda gelen istifalarla gündeme oturdu. Fátima Bosch'un birinciliğinin ardından, ilk beşe giren Olivia Yacé ile Estonyalı Brigitta Schaback'ın unvanlarından çekilmesi dikkat çekti
Miss Universe 2025, art arda gelen istifalar ve jüri krizleri nedeniyle büyük tartışmaların gölgesinde sona erdi. Meksikalı Fátima Bosch’un birinciliği ve Türkiye temsilcisi Ceren Arslan’ın finale kalamaması, yarışmanın hemen ardından şeffaflık iddialarını yeniden alevlendirdi. Uluslararası temsilcilerin ünvanlarını bırakması ise gözleri Miss Universe organizasyonunda yaşanan krizlere çevirdi.
Yarışmada ilk beşe giren Fildişi Sahilli güzellik kraliçesi Olivia Yacé, finalden günler sonra Afrika, Okyanusya ve Miss Universe Komitesi ile tüm resmi bağlarını sona erdirdiğini açıkladı. Benzer bir adım da Estonya temsilcisi Brigitta Schaback’tan geldi; Schaback, yarışma sonrası Miss Universe Estonia ünvanını bıraktığını duyurdu.Brigitta Schaback ile Olivia Yacé
"DEĞERLERİME SADIK KALMALIYIM"
Olivia Yacé, Instagram hesabından yaptığı uzun açıklamada; yarışmanın kendisine önemli deneyimler kazandırdığını ancak kişisel değerlerinin bu yola devam etmesine izin vermediğini belirtti. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Fildişi Sahili temsilcisi olarak Bangkok'taki Miss Universe 2025 yarışmasında, zorluklara rağmen harika şeyler başarabileceğimizi ilk elden deneyimledim. Ancak bu yolda devam etmek için, bana rehberlik eden en güçlü sütunlar olan değerlerime sadık kalmalıyım: saygı, itibar, mükemmeliyet ve eşit fırsat. Derin bir minnet ve saygı dolu bir kalp ile, Miss Universe Africa and Oceania ünvanından ve Miss Universe Komitesi ile gelecekteki herhangi bir bağlantımdan istifa ettiğimi bu vesileyle duyuruyorum.
"YOL GÖSTERİCİ İLKELERİME SIKI SIKIYA BAĞLI KALMALIYIM"
Bir elçi ve güzellik kraliçesi olarak yolculuğum boyunca, adanmışlık, yılmazlık, disiplin ve kararlılıkla hizmet ettim. Ancak, potansiyelime tam olarak ulaşmak için, mükemmelliğe giden yolu açan değerlerime ve yol gösterici ilkelerime sıkı sıkıya bağlı kalmalıyım. Sahnede de belirttiğim gibi, en büyük dileğim, yeni nesil, özellikle de genç kızlar için bir rol model olmaktır. Onları sınırlarını zorlamaya, ait olmadıklarını düşündükleri odalara güvenle girmeye ve kimliklerini gururla benimsemeye teşvik ediyorum. Bugünkü kararıma rehberlik eden şey, pozitif bir etki yaratma taahhüdümdür. Miss Universe Africa and Oceania'nın bu kısıtlanmış rolünden ayrılmak, kendimi değer verdiğim değerleri savunmaya tamamen adamamı sağlayacak.
"BİZİ TAKİP EDECEK KARDEŞLERİMİZ İÇİN YOLU AÇALIM"
Siyah, Afrikalı, Karayipli, Amerikalı ve Afro kökenli topluluklara sesleniyorum: beklenmediğiniz alanlara girmeye devam edin. . Kimsenin kim olduğumuzu tanımlamasına veya potansiyelimizi sınırlamasına asla izin vermeyin. Varlığımız önemlidir ve sesimiz duyulmalıdır. Ayrıca yeni Miss Universe'i de tebrik etmek isterim. Miss Universe Jamaika'ya da acil şifalar diliyor ve tüm sevgilerimi gönderiyorum. Aldığım destek ve beni şekillendiren unutulmaz deneyimler için derinden minnettarım. Şimdi yolculuğuma farklı bir şekilde, ilham verme ve yüceltme konusundaki aynı kararlılıkla devam edeceğim. Bu olağanüstü maceranın bir parçası olan herkese teşekkür ederim. Değerlerimizi savunmaya ve birlikte büyüklük için çabalamaya devam edelim.
Estonya temsilcisi Brigitta Schaback ise yaptığı açıklamada, ulusal direktörle yaşadığı 'Değer uyuşmazlığı' nedeniyle ünvanını bıraktığını duyurdu.
"İŞ AHLAKIM İLE UYUŞMUYOR"
Brigitta Schaback; "Miss Universe Estonya ünvanından ayrılıyorum. Değerlerim ve iş ahlakım, Ulusal Direktör Natalie Korneitsik ile uyuşmuyor. Benim taahhüdüm kadınların güçlendirilmesi ve eşitliktir. Bu çalışmayı Miss Universe Estonya ile herhangi bir bağım olmadan, bağımsız şekilde sürdüreceğim." şeklindeki ifadeleri kullandı.