Ölmek istemiyorsanız uzak durmanız gerekebilir: İşte dünyanın en tehlikeli 10 bölgesi!

9. ÖLÜM VADİSİ

Su olmadan sadece 14 saat yaşayabileceğiniz bu vadi, Amerika’da bulunuyor. Bu vadi için ''eğer Dünya bizim evimizse, Ölüm Vadisi de onun kavurucu sıcak fırınıdır'' deniyor. Bu yerin sıcaklığı yaklaşık 57 derecedir, yani Ölüm Vadisi'nin yakıcı güneşi ve kavurucu sıcağı sizi çabuk yorabileceğinden bu bölge de tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken yerlerden birisi haline geliyor.