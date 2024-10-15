Olten Filarmoni'nin konuğu Olga Scheps

Olten Filarmoni Orkestrası, 16 Ekim Çarşamba günü İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 2024-2025 sezonunun açılış konserini gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü şef Jurjen Hempel'in yönetiminde sahne alacak olan orkestra, ünlü piyanist Olga Scheps’in büyüleyici performansıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Olten Filarmoni Orkestrası, açılış konserinde İskandinavya’nın en tanınmış senfonik bestecisi Jean Sibelius’un ünlü senfonik şiiri Finlandia’yı; Ludwig van Beethoven’dan Si bemol majör 2. Piyano Konçertosu Op. 19’u; ve besteleri modernizmin mihenk taşı olan Igor Fyodorovich Stravinsky’nin, orijinali bale ve orkestral konser eseri olan Firebird’ün daha sonra yaratılan üç konser süitinden en popüler olanı 1919 versiyonunu seslendirecek.

2024-2025 sezonunda Olten Filarmoni Orkestrası’nın daimi şefi olan Jürjen Hempel, yeni görevi için duygularını şu şekilde iletti: “Bu orkestrayla çalışmanın benim için muazzam bir enerji kaynağı olduğunu fark ettim. Bunun nedeni sadece orkestranın yüksek motivasyonlu ve yetenekli müzisyenlerden oluşması değil, aynı zamanda hepsinin en üst düzeyde müzik yapmak için çok istekli ve adanmış olmaları ve çok çalışmaya istekli olmaları. Orkestra ve ben, izleyicilerimize keyif verecek ve bu iyi orkestranın kalitesini gösterecek heyecan verici programlar sunmayı dört gözle bekliyoruz.”

Etkileyici ve teknik açıdan parlak yorumlarıyla dinleyicileri büyülemeye devam eden dünyaca ünlü piyanist Olga Scheps, açılış konserinde solist olarak sahne alacak. Scheps bu konser için “Bu konseri dört gözle bekliyorum. Olten Filarmoni Orkestrası muhteşem bir orkestra ve birlikte Ludwig van Beethoven'ın 2 numaralı Piyano Konçertosu'nu seslendireceğim için çok heyecanlıyım. Beethoven'ın beş piyano konçertosundan en az seslendirileni bu ve kesinlikle daha fazla ilgiyi hak ediyor. Çok güzel, ışık ve hayat dolu” sözleriyle heyecanını paylaştı.