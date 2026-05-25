        Ölüdeniz ve Kayaköy yolları yenilendi | Son dakika haberleri

        Turizm merkezleri Ölüdeniz ve Kayaköy yolları yenilendi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesi'nin dünyaca ünlü turizm merkezleri Ölüdeniz ve Kayaköy mahallelerinde başlattığı yol, cadde, bulvar ve meydan düzenleme çalışmalarını yeni turizm sezonu öncesinde tamamladı

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:43
        Ölüdeniz ve Kayaköy yolları yenilendi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezleri Ölüdeniz ve Kayaköy mahallelerinde başlattığı yol, cadde, bulvar ve meydan düzenleme çalışmalarını tamamladı.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 520 milyon TL yatırımla hayata geçirilen projeyle bölge modern, güvenli ve estetik bir görünüme kavuştu. Dört etap halinde yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede yol üstü cep otoparkları ve harici otopark alanları oluşturularak özellikle yaz sezonunda yaşanan araç yoğunluğunun azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen yeni otopark alanlarıyla birlikte trafik akışının rahatlatılması ve ziyaretçilerin bölgeye daha konforlu erişim sağlaması amaçlandı. Projede ayrıca Ölüdeniz ve Kayaköy arasında kesintisiz yaya aksı oluşturularak yayaların güvenli ve konforlu ulaşımı ön plana çıkarıldı. Turizm bölgelerinde yürünebilir alanların artırılmasıyla hem kent estetiğinin güçlendirilmesi hem de ziyaretçilerin bölgeyi daha nitelikli deneyimlemesi hedeflendi.

        Bölgedeki çalışmayı değerlendiren Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mız dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri. Biz de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, kentimizin altyapısını güçlendirmek ve misafirlerimize daha modern bir Muğla sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle turizm bölgelerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırıyor hem de kentimizin marka değerine katkı sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla’nın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

