2015 yılında gösterime giren Ölüm Pençeleri filmi, bu akşam STAR TV'de izleyici karşısına çıkıyor...
ÖLÜM PENÇELERİ FİLMİ KONUSU
Küresel iklim değişikliği tüm hızıyla devam etmektedir. Bu sorun ise giderek korkunç sonuçlara neden olmaktadır. Kutup ayıları, bu nedenle mutasyona uğramış ve kana susamış birer canavara dönüşmüştür. Bu durum, birçok insan için korkunç bir dönemin habercisi olacaktır.
ÖLÜM PENÇELERİ FİLMİ OYUNCULARI
James Remar ... Martin Nakos
Sherilyn Fenn Sherilyn Fenn ... Dr. Hanna Lindval
Ron Carlson Ron Carlson ... Brooking
Graham Greene Graham Greene ... Buffalo
Allegra Carpenter Allegra Carpenter ... Quincy
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