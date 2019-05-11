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Ölüm sezonu açıldı! İki kuzen gölete girdi!

DHA

Erzurum'daki, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek Kayakla Atlama Kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan gölete giren amca çocukları Furkan Karagöl (12) ve Recep Karagöl (13),boğularak can verdi. Çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İki çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu

gölette boğuldular

Erzurum'da da bir gölet faciası yaşandı. Olay, 2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan Kayakla Atlama Kuleleri'nin yan kısmındaki gölette, dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Tesislerde görevli güvenlik personeli devriye gezerken, kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan göletin yüzeyinde bir çocuk cesediyle karşılaştı. Güvenlik görevlisi, durumu hemen polise bildirdi.

 

İKİ KÜÇÜK CANSIZ BEDEN

DHA'da yer alan habere göre olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tel örgüleri kırarak gölete girdiği belirlenen hareketsiz haldeki çocuk itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk hayata döndürülemedi.

Göletin kıyısında iki çocuğa ait kıyafet olduğunun fark edilmesi üzerine AFAD'a bağlı su altı ve su üstü arama ekipleri, gölette arama yaptı. Ekipler, yaklaşık 10 dakika süren arama çalışmaları sonucu ikinci çocuğun da cansız bedenini sudan çıkardı.

BABALARI TEŞHİS ETTİ

'Havuza girmek yasaktır' yazısına rağmen gölete giren çocukların, ortaokul öğrencisi amca olan çocukları Furkan ve Recep Karagöl oldukları tespit edildi. Olay yerine gelen Recep Karagöl'ün babası Metin Karagöl oğlunun ve yeğeninin cesedini teşhis etti. Acılı baba gözyaşlarına boğuldu. Çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.




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