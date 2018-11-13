Brüksel'de bulunan Hollanda Dışişleri Bakan Stef Blok konu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Çalışanlarımızın güvenliğini çok ciddiye alıyoruz" dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Hollanda olarak Asia Bibi’nin avukatı Saiful Malook'a sahip çıktık ve sığınma hakkı vereceğimiz belirttik. Asia Bibi'nin hangi ülkede sığındığını söylemem uygun değil. İslamabad'da ki büyükelçiliğimiz tamamen kapalı değil. Vize ve pasaport işlemleri halen devam ediyor. Diplomatlarımızı Hollanda'ya geri çağırdık çünkü çok ciddi ölüm tehditleri alıyorlar. Diplomatlarımızın can güvenliği bizim için çok önemlidir" dedi.

İSLAM DİNİNE HAKARET ETMİŞTİ

Hristiyan olan Asya Bibi, İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle 2010 yılında idam cezasına çarptırılmış, ancak cezanın infazı ertelenmişti. Pakistan Yüksek Mahkemesi geçen Çarşamba günü gördüğü temyiz davasında, iddiaların yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle Bibi'nin beraatine hükmetmişti.

Bunun üzerine radikal İslamcı İslamcı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi yanlıları, ülkenin çeşitli kentlerinde hayatın felç olmasına yol açan protesto gösterileri düzenlemişti. Hükumetin Cuma günü TLP ile vardığı uzlaşmada, İslamcı gruplara mahkemenin kararını temyiz için başvuruda bulunma hakkı tanınmış ve Bibi'nin ülkeyi terk etmeyeceğine dair güvence verilmişti. Bu uzlaşmanın ardından İslamcı gruplar protesto eylemlerine son vermişti.

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