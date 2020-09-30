Ölümcül Makineler oyuncuları kimdir? Ölümcül Makineler konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Philip Reeve'in 2001 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan ve başrolünde Hera Hilmar, Robert Sheehan'ın yer aldığı 2018 kıyamet sonrası aksiyon macera filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

ÖLÜMCÜL MAKİNELER KONUSU NEDİR?

Ölümcül Makineler, büyük bir yıkımın ardından kurulan yeni düzende hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini konu ediyor. Medeniyeti yok eden büyük felaketin ardından yıllar geçmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden büyük şehirler, dünyada dolaşarak daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy, yürüyen büyük şehirlerden olan Londra’nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER OYUNCULARI KİMLER?



Hera Hilmar

Robert Sheehan

Hugo Weaving

Jihae

Ronan Raftery

Leila George

Patrick Malahide

Stephen Lang