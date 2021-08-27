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Haberler Gündem 3. Sayfa Ölümden kıl payı kurtuldu! - Haberler
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Bariyeri kaldırırken otomobiline çarpan trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı

Amasya'da inanılmaz bir olay yaşandı. Kentte, ikaz lambasının yanmasına karşın hemzemin geçide girip, bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan sürücünün otomobiline tren çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, tren gelirken sürücünün, makiniste durması için eliyle işaret yaptığı görüldü

Ölümden kıl payı kurtuldu! - Haberler
DHA

Olay, 17 Ağustos´ta Kızılca Kayabaşı İstasyonu'nda meydana geldi. Dursun Arslan, yönetimindeki 05 AU 421 plakalı otomobille çift yönlü bariyer olan hemzemin geçide geldi.

DHA'nın haberine göre, ikaz lambalarının yanmasına rağmen ilk bariyerin açık olan bölümünden geçen Arslan, diğer bariyeri kaldırmak için aracından indi. Ancak bu sırada Dursun Arslan, trenin geldiğini gördü.

Bir eliyle bariyeri kaldırmaya çalışırken, diğer eliyle de trenin makinistine durması için el salladı. Samsun yönüne giden yük trenini Dursun Arslan´ın otomobiline çarptı.

Trenin sürüklediği otomobil şarampole yuvarlandı. Dursun arslan ise son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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