Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) işçi olarak giden Hataylı 42 yaşındaki Mehmet Ezer, Lefkoşa'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek, yaşamını yitirdi. Ezer'in, düşmeden önce inşaatta işçilerle fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaştığı görüldü.



DHA'nın haberine göre, Lefkoşa'da, 15 katlı inşaatta çalışan Mehmet Ezer, 4'üncü kattaki işleri yaparken dengesini kaybedip, düştü. İşçi arkadaşlarının gözleri önünde zemine çakılan Ezer, ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk sahibi olduğu belirtilen Mehmet Ezer'in, ailesini memleketi Hatay'da bırakarak, 17 gün önce KKTC'ye çalışmak için geldiği öğrenildi. Ezer'in, aynı inşaattan 2 ay önce düşerek, yaşamını yitiren 19 yaşındaki Yavuz Bay gibi sıvacılık yaptığı belirtildi.



ARKADAŞLARIYLA SELFİE ÇEKTİRMİŞ



Öte yandan Mehmet Ezer'in, düşmeden kısa süre önce işçi arkadaşlarıyla inşaatta fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

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