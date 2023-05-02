Bradford, 20'li yaşlarında yaşamdan sonra hayatın devam ettiğini işaret eden birtakım gizemli hikâyeler duymaya başladı ve bu, onda ilginç bir merak uyandırdı.

Genç bilim insanı, yaşamın ölümden sonra da devam ettiğini kesin olarak kanıtlamak için yola çıktı. Bunu yapmak için, konuyla ilgili birkaç kitap yazdı ve diğer alemlerdekilerle iletişim kurmak için bir dizi ritüel gerçekleştirdi.

Alışılmışın dışında görüşleri nedeniyle bazıları ona alayla baksa da cesareti, adanmışlığı ve bilime olan bağlılığı nedeniyle birçok kişi Thomas'a saygı duyuyordu.