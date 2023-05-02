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Ölümden sonra yaşam olduğunu kanıtlamak için intihar eden genç bilim insanı

Thomas Bradford, başarılı ve saygı duyulan bir bilim insanıydı. Diğer alemlere ve ölüm sonrası yaşama fazlaca inanıyordu; öne sürdüğü ilginç teorileri vardı. En sonunda, teorilerini kanıtlamak için intihar etti.

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  • Ölümden sonra yaşam olduğunu kanıtlamak için intihar eden genç bilim insanı Thomas Bradford

    Thomas Bradford, 19. yüzyılın sonlarında yaşamış bir İngiliz bilim insanıydı. Bilim insanlarından oluşan bir ailede dünyaya gelen Bradford, başarılı bir fizikçi ve kimyagerdi. Oxford Üniversitesi'nden yüksek dereceyle mezun oldu. Bilimsel anlayışın sınırlarını zorlayan birçok atılım yaparak, bilim camiasında kısa sürede tanındı.
  • Ölümden sonra yaşam olduğunu kanıtlamak için intihar eden genç bilim insanı Thomas Bradford

    Bradford, 20'li yaşlarında yaşamdan sonra hayatın devam ettiğini işaret eden birtakım gizemli hikâyeler duymaya başladı ve bu, onda ilginç bir merak uyandırdı.

    Genç bilim insanı, yaşamın ölümden sonra da devam ettiğini kesin olarak kanıtlamak için yola çıktı. Bunu yapmak için, konuyla ilgili birkaç kitap yazdı ve diğer alemlerdekilerle iletişim kurmak için bir dizi ritüel gerçekleştirdi.

    Alışılmışın dışında görüşleri nedeniyle bazıları ona alayla baksa da cesareti, adanmışlığı ve bilime olan bağlılığı nedeniyle birçok kişi Thomas'a saygı duyuyordu. 
  • Ölümden sonra yaşam olduğunu kanıtlamak için intihar eden genç bilim insanı Thomas Bradford

    Thomas Bradford, ölümden sonraki yaşam kavramına sıkı sıkıya inanan biriydi ve bunu açıklamak için eşsiz bir teori geliştirdi. Ruhun, "üçüncü alem" olarak anılan daha yüksek bir düzleme geçtiğini savundu.

    Teorisine göre, bu aleme ölüm yoluyla veya hâlâ hayattayken meditasyon ve dua yoluyla erişilebilirdi. Üçüncü âleme ulaşmadan ölenlerin ruhani yolculuklarına devam etmek için fiziksel bedenlerine döneceklerine inanıyordu. Üçüncü aleme ulaşanlar, Bradford'un "sonsuz mutluluk" dediği şeyi, bir neşe ve huzur duygusunu deneyimliyordu.
  • Ölümden sonra yaşam olduğunu kanıtlamak için intihar eden genç bilim insanı Thomas Bradford

    Bradford, giderek saplantı haline dönüşen bu düşüncelerini kanıtlamak uğruna intihar etmeye karar verdi ve bunu yapmadan önce işe yaraması umuduyla bir dizi ayin ve büyü yaptı. 

    Ölümünden sonra aile üyeleri, Thomas'la kendileriyle iletişim kurmaya çalıştığına inandıkları rüyalar veya düşünceler gibi çeşitli deneyimler yaşadıklarını bildirdi.

    Ancak, kesin olmayan sonuçlar nedeniyle, bazıları bunun tamamen tesadüf olabileceğini savunurken, diğerleri bunun gerçek olmasını dilediklerini belirtti. Bununla birlikte, hem inananlar hem de konuya şüpheyle yaklaşan kişiler arasında yoğun tartışmalar yaşandı.
  • Ölümden sonra yaşam olduğunu kanıtlamak için intihar eden genç bilim insanı Thomas Bradford

    Ölümünden sonra kimileri bunu düşüncesizce bir davranış olarak gördü, bazıları ise cesaretinden dolayı ona hayran kaldı. Yaptığı deney bugün bile birçok yönden tartışılıyor olsa da Bradford, akıllara kazınacak bir isim olmayı başardı.

    Kaynak: History Of Yesterday

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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