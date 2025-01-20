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        Haberler Gündem Ölüme sürüklenen 11'i çocuk 36 göçmen kurtarıldı

        İzmir'de 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 17:19 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:19
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        Ölüme sürüklenen 36 göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Ocak saat 08.40’ta, Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 36 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından kurtarıldı.

        Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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