Ölümlü set kazasının ardından 'Rust' filmi yönetmeni: Keşke filmi hiç yapmasaydım

Alec Baldwin'in başrolde yer aldığı 'Rust' filmi, bugün ABD'de sınırlı sayıda salonda gösterime girerken, aynı zamanda dijital platformda da yayınlanıyor. Ancak film ekibi, 'Rust'ın izleyicilerle buluşmasından dolayı hiç heyecan duymuyor.

Yönetmen Joel Souza

Filmin başrol oyuncusu ve yapımcısı Alec Baldwin'in 2021'de çekim provaları esnasında elindeki silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı. Souza, olaylı filmin vizyona gireceği günden hemen önce verdiği röportajda, filmi yönettiği için duyduğu pişmanlığı anlattı.

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Joel Souza, tedavisinin tamamlanmasından sonra 'Rust'a geri dönme fikrini ilk başta reddettiğini ancak özellikle Halyna Hutchins'in ailesinin filmin bitmesini istediğini bildiği için bu fikirden vazgeçtiğini anlattı.

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Trajedinin yaşandığı sabahı düşününce, bunu kötü kararların birbiri ardına gelmesiyle oluşan bir domino etkisi olarak adlandıran Joel Souza; "Keşke olaydan sonra 'Rust'a dönmeseydim. Hatta keşke hiç yazmasaydım" dedi. Souza, filmin yönetmeni olmasının yanı sıra aynı zamanda senaristi...