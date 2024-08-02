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        Haberler Bilgi Magazin Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu ve oyuncuları | Ölümsüzlük Oyunu (Selfless) konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Ölümsüzlük Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu ve oyuncuları

        Ölümsüzlük Oyunu (Selfless) filmi 2 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. 2015 yılında vizyona giren film, aksiyon, bilim kurgu türünde kaleme alınmıştır. Başrollerinde Ryan Reynolds, Ben Kingsley yer aldığı Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu nedir sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 18:38 Güncelleme: 02.08.2024 - 18:38
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        Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu
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        Senaryosunu David Pastor , Àlex Pastor'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Tarsem Singh'in üstlendiği Ölümsüzlük Oyunu filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile, "Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu ve oyuncuları...

        ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Çok zengin bir işadamı olan Damian, ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark eder ve kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.

        ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ OYUNCULARI

        Ryan Reynolds:Mark Bitwell,Damian Hale

        Ben Kingsley: Damian Hale

        Matthew Goode:Professör Albright

        Michelle Dockery:Claire Hale

        Natalie Martinez:Madeline Bitwell

        Victor Garber:Martin O'neil

        Derek Luke:Anton

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