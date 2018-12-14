UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Olymapikos, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Georgios Karaiskakis stadında Milan ile karşılaştı.

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Rakibini; Cisse, Fortunis ve Zapata'nın kendi kalesine attığı gollerle 3-1 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olymapikos bir üst tura yükseldi. Sahadan mağlubiyetle ayırlan ve grubu 3. sırada tamamlayan İtalyan devi Milan ise Avrupa Ligi'nden elendi.

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