Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off serisi 5. ve son maçı için artık geri sayım başladı. Bu 3. maçta kıl payı elinden kaçırdığı Yunanistan ekibini 4. maçta müthiş bir özveriyle mağlup eden sarı lacivertli temsilcimiz, umutlarını son maça taşımayı başardı. İşte, merak beklenen mücadelenin günü, başlama saati ve yayın kanalına ilişkin tüm bilgiler...