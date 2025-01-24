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        Haberler Bilgi Spor Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        Potada dev maç! Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        EuroLeague 23. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Kupanın iki favorisi zorlu maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde, "Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları basketbolseverler tarafından mercek altına alındı. İşte Olympiakos - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 18:37 Güncelleme: 25.01.2025 - 00:45
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        Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. EuroLeague'de oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler Olympiakos karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan maçta, temsilcimiz Fenerbahçe Beko bugüne kadar oynadığı maçlarda; 14 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak ikinci sırada yer alırken, Olympiakos ise 16 galibiyet, 6 mağlubiyet ile ilk sırada bulunuyor. Peki, "Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte Olympiakos - Fenerbahçe Beko maç saati...

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        OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO THY EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Olympiakos-Fenerbahçe Beko basket maçı 24 Ocak Cuma günü TSİ ile 22:15'te başlayacak.

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        OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO THY EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport ekranından yayınlanacak.

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        Organizasyonda puan durumu şöyle:

        TAKIM O G M A Y AV
        1 Olympiakos 22 16 6 1923 1792 131
        2 Fenerbahçe Beko 21 14 7 1695 1681 14
        3 Paris Basketbol 21 13 8 1802 1774 28
        4 Monaco 22 13 9 1920 1816 104
        5 Panathinaikos AKTOR 22 13 9 1904 1816 88
        6 Barcelona 22 13 9 1866 1805 61
        7 Kızılyıldız 22 13 9 1813 1766 47
        8 Real Madrid 22 12 10 1870 1807 63
        9 EA7 Emporio Armani Milan 22 12 10 1903 1850 53
        10 Bayern Münih 22 12 10 1879 1940 -61
        11 Partizan 22 11 11 1835 1765 70
        12 Zalgiris 22 11 11 1698 1711 -13
        13 LDLC ASVEL 22 10 12 1763 1849 -86
        14 Anadolu Efes 22 10 12 1836 1826 10
        15 Baskonia 22 9 13 1750 1783 -33
        16 Virtus Segafredo Bologna 22 7 15 1765 1838 -73
        17 Maccabi Playtika 22 5 17 1866 1993 -127
        18 ALBA Berlin 22 3 19 1719 1995 -276
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