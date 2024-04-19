Olympiakos Teknik Direktörü Mendilibar'dan flaş açıklama: "Topu Fenerbahçe'ye verip onları yorduk"
Fenerbahçe'yi UEFA Konferans Ligi'nde 3-2 kazandıkları ilk maçın rövanşında penaltılarla eleyen Olympiakos teknik direktörü Jose Luis Mendilibar maçın ardından açıklamalar yaptı. Dayanma güçlerini sonuna kadar kullandıklarının altını çizen başarılı çalıştırıcı "Topu rakibe verip onları yorduk" dedi
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup eden Olympiakos'ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar, dayanma güçlerini sonuna kadar kullandıklarını belirtti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mendilibar, şunları kaydetti:
"Çok zor bir oyun oynadık. Dayanma gücümüzü sonuna kadar kullandık. 10. dakikada gol yedik, fakat dayandık. Özellikle ilk devrede dayanma gücümüzü iyi kullandık. Topu rakibe verip onları yorduk. Penaltılara gitmesiyle iş artık futbolcuların becerisine kaldı. Yarı finale kalmaktan memnunum. Takımı daha ileriye taşımayı umuyorum."