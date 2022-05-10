Omega 3 gebelikte faydaları 0:00 / 0:00

vitaminlerin de önemsenmesi gereken bir dönemdir. Dolayısıyla anne adayının düzenli ve dengeli bir beslenme planı uygulaması gerekmektedir. Uzmanlar gebelikte kesinlikle düzenli olarak Omega 3 alımını desteklemektedir. Çünkü Omega 3 hem annenin hem de bebeğin sağlıklı ve rahat bir gebelik süreci geçirmesine yardımcı olmaktadır. bu içeriğimizde sizler için Omega 3 gebelikle faydaları konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Bu kapsamda Omega 3 hamilelikte faydalı mı, kaçıncı ayda kullanılır? Gibi merak edilen başlıkları detaylandırdık.

Omega 3 Hamilelikte Faydaları

Omega 3 hamilelikte faydaları saymakla bitmez. Hamilelik sürecinde her anne adayı düzenli olarak görüştüğü doktorunun tavsiyesiyle Omega 3 almalıdır. Omega 3 yağ asitleri gebelikte hem annenin sağlığını ve vücut direncini korur hem de bebeğin gelişimini pozitif yönde etkiler. Hamilelikte düzenli olarak Omega 3 kullanan anne adayları erken doğun, düşük doğum ağırlığına sahip bebek doğurma, gebelik zehirlenmesi ve doğumdan sonra depresyon gibi pek çok olumsuzluktan korunmaktadır.

Hamilelikte anne adaylarının düzenli olarak içerisinde belli oranların bulunduğu kaliteli içeriğe sahip olan Omega 3 tüketimi oldukça önemlidir. Anne adaylarının gebelik sürecinde Omega 3 alımı doktor kontrolünde olmalıdır. Düzenli Omega 3 alındığında anne karnında bebeğin göz sağlığı, beyin ve sinir sistemi olumlu etkilenmektedir. Ayrıca Omega 3 anne adaylarının kalp ve damar sistemini korumanın yanı sıra, kanın pıhtılaşmasını da engeller. Psikolojik açıdan olumlu etkisi de bulunan Omega 3 anne adaylarının doğum sonrasında oluşabilecek olası depresyonla başa çıkmalarına yardımcı olur. Uzmanların gebelere önerdiği günlük Omega 3 dozu 300 mg olarak bilinmektedir.

Omega 3 Hamilelikte Zararlı Mı?

Omega 3 kullanımı özellikle hamilelik döneminde oldukça önemlidir. Konuyla ilgili pek çok ayrıntı da hassas bir dönemden geçtikleri için anne adayları tarafından merak edilmektedir. Omega 3 hamilelikte zararlı mı alındığında bebeğe herhangi bir zararı olur mu diye endişe edenler de mutlaka olacaktır. Ancak Omega 3 gebelikte bebeklerin gelişim ve büyümesinin en iyi şekilde olması için mutlaka alınması gereken bir yağ asididir. Uzmanlar gebelik döneminde Omega 3’ü düzenli kullanan annelerin bebeklerinin göz, sinir ve beyin sistemlerinin sağlıklı bir şekilde geliştiğini tespit etmişlerdir. Dolayısıyla Omega 3 hamilelikte zararlı değil tersine faydalıdır.

Omega 3 Gebelikte Kaçıncı Ayda Kullanılır?

Omega 3 gebelikte kaçıncı ayda kullanılır diye merak edenlere özellikle hamileliğin 7. Ayı itibariyle alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu dönemde bebeklerin beyni ve sinir sistemleri geliştiği için anne tarafından alınan Omega 3 bul gelişimlerin sağlıkla tamamlanmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca 7. Ay itibariyle Omega 3 almaya başlayan anne adaylarının doğum sonrası ve emzirme döneminde de bu yağ asidini kullanmaya devam etmesi önerilmektedir.

Hamilelikte Neden Omega 3 Alınmalı?

Hamilelik her kadın için önemli bir süreçtir. Bu dönemde yenmesi ve yenmemesi gereken şeyler vardır. Bebeğin gelişiminin en iyi şekilde tamamlanması için anne adayları hamilelikte beslenmeye çok dikkat etmektedir. Omega 3’te hamilelikte bebek ve anne için çok faydalıdır. Bebeklerin özellikle beyin dokularının ve sinir sistemlerinin sağlıklı bir şekilde gelişimi Omega 3 sayesinde olmaktadır. Dolayısıyla hamilelikte Omega 3 alınması gerekli ve önemlidir.

Omega 3 Gebelikte Kilo Aldırır Mı?

Pek çok kişi gebelikte kilo kontrolüne dikkat ettiği için omega 3 gebelikte kilo aldırır mı diye tedirgin olmaktadır. Tersine Omega 3 doğru alındığında örneğin gece yatmadan önce gebelikte kilo aldırmaz tersine kilo kontrolüne yardımcı olur.