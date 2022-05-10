Omega 3 Nedir, Ne İşe Yarar? Omega 3 Ne Zaman İçilir, Faydaları ve Zararları Neler?

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Omega 3 yağ asidi günlük olarak düzenli balık tüketimiyle alınacağı gibi vitamin takviyesi şeklinde de de alınabilmektedir. Vücut kendi kendine Omega 3 üretemediği için düzenli ve bir uzman kontrolünde her yaşta herkesin Omega 3 alması sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazdır. Bu içeriğimizde sizler için Omega 3 nedir, ne işe yarar? Omerga 3 ne zaman içilir, faydaları ve zararları neler? Gibi konuları ayrıntılı olarak ele aldık.

Omega 3 Faydaları

Omega 3’ün insan sağlığı için saymakla bitmeyen mucizevi faydaları bulunmaktadır. İşte Omega 3 faydaları arasında öne çıkanlar;

Düzenli Omega 3 alımında kandaki trigliserit seviyesinin dikkate değer şekilde azaldığı saptanmıştır.

Omega 3 pek çok kanser çeşidine karşı hücrelere kalkan görevi görür. Bilhassa son dönemde bütün dünyada artış gösteren meme kanseri düzenli Omega 3 kullanan kadınlarda daha az görülmektedir.

Omega 3 karaciğeri korur ve yağlanmasının önüne geçer. Ayrıca karaciğeri yağlanmış olan kişiler de düzenli ve kontrollü kullandıklarında şikayetlerinin azaldığını fark edeceklerdir.

Bağışıklık sisteminden kaynaklanan hastalıklara karşı Omega 3 koruyucudur.

Omega 3’ün ağrı kesici özelliği bulunur.

Stres ve depresyonla savaşmaya yardımcı olan Omega 3 psikolojik sorunların önüne geçmeye destek verir.

Çocuklarda ve gençlerde astım hastalığının oluşumunu engeller. Dolayısıyla Omega 3 küçük yaşlarda kullanılmaya başlanmalıdır.

Gebelik ve emzirme süreçlerinde annenin düzenli Omega 3 alımı bebeğin gelişiminin hızlanmasını sağlar.

Dikkat sorunu olanlar Omega 3 sayesinde bundan kurtulabilir.

Omega 3 Zararları

Omega 3 zararları olabilir mi diye endişe duyanlara ilk olarak düzenli olarak aspirin gibi kan sulandırıcılarla alınmasının riskli olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu tarz ilaçlarla Omega 3 alındığında ani beyin kanamaları ve bazı kişilerde kısmi felç gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca takviye olarak alınan Omega 3’lerin içeriklerinde bulunan dip balıklarındaki cıva ya da ağır metaller bazı kişilere zarar verebilir. Bu yüzden Omega 3 yağ asidinin doğal yollarla örneğin düzenli balık tüketimiyle alınması tavsiye edilmektedir.

Omega 3 Ne İşe Yarar?

Omega 3’ün düzenli kullanımı kişinin sağlıklı olmasına destek vermektedir. Kalbi koruyan Omega 3 damar tıkanıklığına karşı da kalkan görevi görür. Kötü kolesterolün düşmesine destek verirken iyi kolesterolü de arttırmaktadır. Yüksek tansiyon sorunu yaşayanların tansiyon probleminden kurtulmasını sağlayan Omega 3 aynı zamanda kalp krizine ve felce karşı da bedeni korur.

Omega 3 Faydaları Canan Karatay

Omega 3 faydaları Prof. Dr. Canan Karatay tarafından da önemle üzerinde durulan bir konudur. Ancak Karatay Omega 3’ün katışıksız ve saf olması gerektiğinin altını çizmektedir. Çünkü Omega 3’te önemli olan DHA ve EPA oranlarıdır. Bu oranlar ancak saf Omega 3 takviyelerinde yüksektir.

Omega 3 Fitness İçin Yararlı Mı?

Omega 3 fitness için yararlı mı diye düşünüp spor yaparken kullanmak isteyenlere Omega 3’ün kasların zarar görmesini engellemeye yardımcı olmaktadır.

Omega 3 Nelere İyi Gelir?

Omega 3’ün iyi geldi şeyler saymakla bitmez. Sağlık için çok faydalı olan Omega 3 özellikle kalp damar sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca iyi kolesterolün yükselmesine destek veren Omega 3 kalp krizi için de koruyucudur. Yüksek tansiyona da iyi gelir ve tansiyonun düşmesini sağlar.

Omega 3 İçeren Besinler Neler?

Özellikle deniz ürünlerinde bulunan omega 3 bazı sebzelerinde içinde bulunabilir. Somon ve sardalyada Omega 3 miktarı oldukça fazladır. Diğer yandan kırmızı et, soya, yumurta, chia tohumu da omega 3 açısından zengin besinler arasında yer alır.