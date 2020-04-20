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Omega 3 nelerde var? Omega 3 zengini besinler ve gıdalar nelerdir?

Omega 3 sağlıklı bir bedenin olmazsa olmazı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak vücudumuzun üretemediği Omega 3'ü dışarıdan takviye şekilde almamız gerekiyor. Peki Omega 3 nelerin içinde var?

Omega 3

Omega3 yağda çözülebilen ve hücre yapısı için gerekli olan bir yağ asitidir. Hücrelerden ve alınan besinlerin içindeki zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Hücre zarının görevini yapabilmesi için yeterli olarak omega3 yağ asitleri gereklidir.

Omega 3 zengini Besinler nelerdir?

  • Deniz ürünleri: Ton balığı, uskumru, sardalye ve somon ayrıca midye ve deniztarağı
  • Bitkisel Gıdalar: Keten tohumu, ceviz ve kanola yağı.
  • Hayvansal Gıdalar: Kırmızı et, yumurta ve tavuktur.
  • Bu gıdalar belli başlı bilinen Omega 3 kaynağı olanlardır.
  • Ayrıca en çok Omega 3 Bulunan gıdalar;
  • Keten tohumu yağı (100 gr’da 53304 mg)
  • Keten tohumu (100 gr’da 22813 mg)
  • Balık yağı (100 gr’da35311 mg)
  • Balık suyu (100 gr’da 220 mg)
  • Taze fesleğen (100 gr’da 316 mg)
  • Uskumru balığı (100 gr’da 2670 mg)
  • Asma yaprağı (100 gr’da 843 mg)
  • Sarımsak tozu (100 gr’da 4279 mg)
  • Filizlenmiş turp tohumu (100 gr’da 722 mg)
  • Somon balığı (100 gr’da 2018 mg)
  • Ceviz yağı (100 gr’da 10401 mg)
  • Kurutulmuş mercanköşk (100 gr’da 4180 mg)
  • Ringa balığı (100 gr’da 11861 mg)
  • Kurutulmuş nane (100 gr’da 2792 mg)
  • Ton balığı (100 gr’da 1298 mg)
  • Pişmiş brokoli (100 gr’da 258 mg)
  • Hamsi balığı (100 gr’da 1478 mg)
  • Kurutulmuş tarhun otu (100 gr’da 2955 mg)
  • Soya yağı (100 gr’da 6789 mg)

Uzmanlar günlük omega 3 yağ asidi alımını 500 ila 1000 mg olması gerektiğini belirtmişlerdir. Omega3’ün fazla alınması pek mümkün olmasa da takviye olarak alınmasıyla kan pıhtılaşma sorunu olanlarda sıkıntı yaratabileceği göz önünde tutularak dikkat edilmelidir.

Kalp ve damar hastalığı, yüksek tansiyon, kötü ve iyi kolesterol değerlerinde, diyabet, osteoporoz, depresyon, çeşitli cilt rahatsızlıkları, adet sancıları, prostat kanseri bipolar bozukluklar, dikkat eksikliği ve hiper aktivite bozukluğu, astım, prostat kanseri, meme kanseri ve romatizma gibi hastalıklarda omega3 almak, korunma açısından gerekli olan bir yağ asitidir.

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