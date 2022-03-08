Ömer Ali, Medipol Başakşehir'in dün akşam deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Medipol Başakşehir için Avrupa kupalarına katılmanın önemini vurgulayan Ömer Ali Şahiner, "Şu an için takımımızın en öncelikli hedefi lig ikinciliği. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi. O anlamda tekrar bir seri yakalamamız gerekiyor. Saha içinde çok güçlü bir takımız. Saha dışında da buna zihinsel olarak hazır olmamız gerekiyor. Zaman daraldı, ligin boyu oldukça kısaldı. Son haftalarda hem yukarıya oynayan hem de alt sıralarda bulunan takımların yükselişi, mücadeleleri devam ediyor. Biz de o anlamda tekrar bir seri yakalamak istiyoruz. Çünkü bu seneki hedefimiz kesinlikle ikincilik." diye konuştu.

"1 PUAN BİZİ MUTLU ETMEDİ"

Beşiktaş karşısında maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten deneyimli futbolcu, "Maça kötü başladık, çok ciddi pozisyonlar verdik. İlk 20 dakikada 2-0 geriye düşebilirdik. Sonrasında oyuna akıl koyduk, biraz daha iyi oynamaya başladık. İki defa da öne geçmemize rağmen skoru tutamadık. Sonrasında ikinci yarıda hücum anlamında biraz eksik kaldık. İstediğimiz, bilinen Başakşehir’den biraz uzak bir görüntüdeydik. Sanırım ikinci yarı isabetli şutumuz yok. Maçın ardından içeride de kendi aramızda bunu konuştuk. Bir puan kazanç gibi görülebilir ama bizi mutlu etmedi." ifadelerini kullandı.

"UMARIM BUNDAN SONRA İYİ BİR SERİ YAKALARIZ"

Süper Lig'de ikinci sıra için takımların kıyasıya mücadele halinde olduğunu aktaran deneyimli futbolcu, şöyle konuştu:

"Üstümüzdeki İttifak Holding Konyaspor'un ciddi performansı var. Çok iyi gidiyorlar. Altımızdaki takımlar da geliyor. Ciddi bir yarış içerisindeyiz. Her zaman dediğim gibi, Başakşehir'in kaliteli oyunu sahada olduğu sürece ve 4 maçlık, 7 maçlık serileri bulduğumuz zaman, tekrar hedefe doğru gideceğimizi düşünüyorum. Hem olumlu hem de olumsuz anlamda önemli bir dönemden geçtik. Fatih Karagümrük mağlubiyeti, dün beraberlik... Umarım bundan sonra iyi bir seri yakalarız. Çünkü üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak ve alttan gelen rakiplerimizden uzaklaşmak için buna ihtiyacımız var."